Vor etwas mehr als einem Jahr wurde Jamie Foxx plötzlich wegen eines "medizinischen Notfalls" in ein Krankenhaus eingeliefert. Details zu seiner Krankeit sind bisher nicht durchgesickert. In einem Video, das auf X geteilt wurde, spricht der Schauspieler jetzt über die Anfänge seiner gesundheitlichen Probleme.



"Schlimme Kopfschmerzen" und die Frage nach einer Schmerztablette seien das Letzte, an das er sich erinnern könne. Nach einem Schnipp mit dem Finger sagt er dann: "Ich war 20 Tage weg. Ich erinnere mich an nichts."



Später im Krankenhaus habe er dann erfahren, wo er ist und dass seine Schwester und Tochter ihn zum Arzt gebracht hätten. Mit einer Geste in Richtung seines Kopfes erzählt er: "Der Arzt sagte, dass da oben etwa los ist."



Was genau "da oben los ist" wollte er vor der Kamera aber nicht sagen. Daraufhin endet das Video. Ob das nur der Anfang war oder ob Jamie Foxx in Zukunft noch mehr über seine mysteriöse Krankheit verraten wird, bleibt abzuwarten.