Der neue im Oscar-Boot ist in den USA eine Institution: Von 1993 bis 2021 moderierte der 61-jährige Conan O'Brien durchgängig Late-Night-Shows im US-Fernsehen. Mit "Conan O'Brien Needs a Friend" hostet er außerdem einen der meistgehörten Podcasts der Welt.



Davor verdiente Conan O'Brien sein Geld als Autor für die Sketch-Show "Saturday Night Live" sowie für die Kult-Serie "Die Simpsons". Die Oscars werden also wohl vor allem eins: lustig!



Preisverleihungs-Erfahrung hat der neue Oscar-Host übrigens auch jede Menge: 2002 und 2006 war er Gastgeber der Emmys, 2014 moderierte er die MTV Movie Awards.