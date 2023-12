Seit 2021 können Harry-Potter-Fans der magischen Welt ganz nah kommen. Im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg läuft seitdem das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" - und Schauspieler Oliver Masucci wird ab dem 29. Februar für insgesamt zehn ausgewählte Spieltermine in die Rolle des Professors Severus Snape schlüpfen.



Wie Masucci der Deutschen-Presse-Agentur verrät, hatte anfänglich auch die Rolle des Albus Dumbledore zur Wahl gestanden. Aus pragmatischen Gründe habe er sich dann allerdings doch für Snape entschieden: "Dann hast du so einen Riesen-Bart an und dann hätte dich keine Sau erkannt."