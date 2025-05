Rihanna weiß einfach, wie es geht: Gibt es einen besseren Ort, um eine Überraschung zu platzieren, als die "Party des Jahres"? Mit einem ikonischen Look, bestehend aus Hut und Nadelstreifen, verkörperte die Sängerin das Dandy-Motto "Black Tayloring" perfekt und zeigte dabei ihren Babybauch!

Die Bilder machen klar: Rihanna erwartet ihr drittes Kind mit ihrem Lebensgefährten A$AP Rocky. Ein Statement zur Schwangerschaft gab es von der Sängerin zwar nicht, doch der Babybauch war nicht zu übersehen und wurde von Rihanna stolz im Blitzlichtgewitter präsentiert. Rihanna war allerdings nicht die einzige, die mit Baby-News überraschte: Baby Nummer 3 ist wohl auch bei Model Karlie Kloss unterwegs - sie zeigte ihr gewölbtes Bäuchlein bei der Met-Gala in einem engen schwarzen Kleid.

Das diesjährige Motto der Gala legte den Schwerpunkt auf Herrenmode und die Geschichte des Schwarzen Dandytums - und einige Stars machten dem Dresscode alle Ehre:



Kim Kardashian war mit tief ins Gesicht gezogenem Dandy-Hut auf den ersten Blick kaum zu erkennen, Sängerin und Fashion-Ikone Janelle Monáe überzeugte mit einem rot-schwarz-weißen Look und einem Uhren-Monokel über dem Auge, Gigi Hadid erinnerte mit ihrem goldenen Glitzer-Look an die schwarze Sängerin Josephine Baker. Cool!



Und ein deutscher Gast überzeugte ebenfalls die strenge Fashion-Öffentlichkeit: Star-Pianistin Gina Alice Redlinger überraschte in einem rüschigen Schwarz-Weiß-Look.