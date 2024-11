20 Jahre steht Max Mutzke nun schon auf der Bühne. Wie feiert man ein solches Jubiläum als Sänger? Klar, mit einem neuen Album. "XX" (römische Zahl für 20) heißt es, und eine mehrmonatige Tour mit seiner Band wird es auch geben. Doch damit nicht genug: Ein Buch mit dem Titel "So viel mehr - Meine Geschichte" hat er auch noch veröffentlicht. In der Autobiografie erzählt der 43-Jährige von Momenten in seinem Leben, die ihn geprägt haben.

Das Buch zu schreiben, war gar nicht seine eigene Idee, sie sei von außen an ihn herangetragen worden. Ganz fremd ist Max Mutzke das Schreiben aber nicht, in der Vergangenheit hat er bereits ein Kinderbuch veröffentlicht.



Im BRISANT-Interview mit Promi-Expertin Susanne Klehn verrät der Sänger, dass ihn die Arbeit am Buch ganz schön gestresst hat. In jeder freien Minute habe er daran gearbeitet, das Album musste aber auch fertig werden.



Und am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest nahm er außerdem teil. Zum Glück, sagt er scherzhaft, habe er den nicht gewonnen, denn dann hätte er gar keine Zeit mehr zum Schreiben gehabt. Denn die Deadline stand.