Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät sie nicht - allerdings bringt sie allein der Gedanke an ihn zum Schwärmen: "Ich freue mich auch immer, nach Hause zu fahren nach den Partys", lacht sie. Schön, Yvonne Catterfeld so gelöst und freudig zu erleben!



Apropos Lachen: Auch hier scheint der neue Mann an ihrer Seite mit Yvonne Catterfeld auf einer Linie zu liegen: "Ich finde Humor ganz enorm wichtig", lächelt sie.