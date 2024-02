Händchenhaltend und über beide Ohren strahlend: So flanierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Elisabeth Niejahr an den begeisterten Fotografen vorbei. Ihr Ziel: Die Premiere des Films "Small Things Like These". Elisabteh Niejahr passend zum Red Carpet in Rot, er im gewohnten Look aus Jackett und Pullover. Nur das aufgeknöpfte Hemd sorgte für frischen Mode-Wind.



Viele finden: Mutig, den ersten offiziellen Pärchenauftritt im Blitzlichtgewitter zu zelebrieren. Elisabeth Niejahr kontert dazu cool auf "X":