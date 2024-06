Eine Sommer-Liebe in New York City: Suri Cruise schlendert am 18.06. in goldenen Pumps und mit farblich perfekt auf ihr Kleid abgestimmten Ansteckblumen zur Party-Location. Das einst berühmteste Promi-Kind ist erwachsen geworden und feiert seinen Abschluss an der "LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts". An ihrer Seite: Prom-Date und Suris angebliche erste Liebe Toby Cohen.



Fotos, die der "Daily Mail", vorliegen zeigen die beiden turtelnd und Händchen haltend. Alles noch ganz unschuldig und unverfänglich. Doch am nächsten Tag erwischten Paparazzi das junge Paar in flagranti - knutschend im Central Park.