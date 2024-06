Liebe auf Distanz - kann das funktionieren?



Ingrid Alexandra wurde die Entfernung zu Langzeit-Freund Magnus nun vielleicht zum Verhängnis: Sie leistet in der Arktis ihren Militärdienst, er studiert an der elitären Lancaster University in Großbritannien. Das macht 3.443 Kilometer, bei denen die Liebe der beiden offenbar auf der Strecke geblieben ist. Denn wie norwegische Medien berichten, sollen sich die beiden nach mindestens zwei Jahren Beziehung getrennt haben.

Hat es sich zwischen Ingrid Alexandra und Magnus ausgeliebt?

Liebeskummer hinter den Palastmauern? Wie die norwegische Zeitschrift "Se og Hør" aus dem nahen Umfeld der Prinzessin erfahren haben will, gehen Ingrid Alexandra und der 24-jährige Magnus Heien Haugstad getrennte Wege. Der Palast lässt die Herzschmerz-Gerüchte allerdings unkommentiert, denn: "Wir äußern uns nicht zum Privatleben der Prinzessin." Auch Magnus selbst schweigt sich aus und sagt nichts zu seiner Beziehung zu Ingrid Alexandra.



Der endgültige Trennungsgrund? Bleibt wohl vorerst hinter den Schlosstoren verborgen.



Offiziell bestätigt wurde die Beziehung der beiden ohnehin nie, auch wenn der Student immer wieder bei Terminen an der Seite von Ingrid Alexandra gesichtet wurde.

Bildrechte: NTB / dana press

Solo-Party und Single-Trip

Erste Anzeichen für ein Liebes-Aus gab es wohl schon länger, wie "Se og Hør" berichtet. So soll sich die Prinzessin zu Ostern in Trysil, Norwegens größtem Ski-Gebiet, getröstet haben. Von Magnus fehlte damals schon jede Spur. Auch zu diversen Festen und Partys von Freunden reiste die Pinzessin in den vergangenen Monaten stets allein an.

Familien-Liebling Magnus

Die angebliche Tennung kommt für viele überraschend. Denn scheinbar wurde es zwischen Ingrid Alexandra und Magnus immer enger. Liebe im Eiltempo. Ein Trugschluss?



Wann es genau zwischen den beiden gefunkt hat, ist nicht bekannt. Erstmals sah man Magnus 2022, zu Ingrid Alexandras 18. Geburtstag, öffentlich an der Seite der Prinzessin. Damals tanzte sich der Student beim Galadinner noch weiter in ihr Herz - und in die Gunst ihrer Familie. Denn egal, ob Haakon, Mette-Marit oder Königin Sonja: Magnus wurde in der norwegischen Familie wohlwollend aufgenommen, machte sogar regelmäßig Urlaub mit den Royals.

Bildrechte: dana press

In Freundschaft getrennt?