Es hätte ein erbitterter Kampf um die Kinder werden können - doch das Schlimmste scheint nun abgewendet: Sophie Turner und Joe Jonas haben sich in der Frage um das Sorgerecht für ihre beiden Töchter vorläufig geeinigt.

Es sah alles danach aus, dass die Scheidung von Joe Jonas und Sophie Turner nicht besonders glatt über die Bühne gehen wird. Wendet sich das Blatt jetzt zum Guten? Bildrechte: dpa

Sophie Turner und Joe Jonas teilen sich das Sorgerecht

Willa und Delphine werden bis Januar 2024 zwischen ihren Eltern pendeln. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die unter anderem der "Daily Mail" vorliegen. Bedeutet: Die Mädchen werden zwei Wochen pro Monat bei ihrem Vater und zwei Wochen bei ihrer Mutter verbringen.



Außerdem wurde gerichtlich entschieden, dass sich die Kinder überall in den USA und im Vereinigten Königreich aufhalten dürfen - das wird vor allem Sophie Turner freuen.

Sophie Turner darf Kinder mit nach England nehmen

Die "Games of Thrones"-Schauspielerin plant nämlich einen dauerhaften Umzug in ihre englische Heimat - ihre Töchter möchte sie mitnehmen. Ob sie das aber tatsächlich durchsetzen kann, bleibt vorerst offen. Zunächst muss sie Willa und Delphine am 21. Oktober zurück nach New York bringen, um sie an Joe Jonas zu übergeben.



Geregelt ist außerdem, dass Joe Jonas seine Töchter mit auf Tour nehmen darf, wenn er mit den "Jonas Brothers" unterwegs ist. Im Gegenzug werden Willa und Delphine Weihnachten in England verbringen.

Joe Jonas tourt aktuell mit seinen Brüdern Kevin und Nick durch die USA. Seine Kinder nahm er oft mit. Das darf er nun auch weiterhin. Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Sophie Turner und Joe Jonas: Erstes Statement nach Sorgerechtsstreit

Vier Tage lang haben Joe Jonas und Sophie Turner zusammen mit ihren Anwälten in New York getagt - mit Erfolg. Das Ex-Paar teilt in einer Erklärung gegenüber "Us Weekly" mit:

Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder ihre Zeit zu gleichen Teilen in liebevollen Häusern in den USA und in Großbritannien verbringen werden. Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu sein. Sophie Turner und Joe Jonas US Weekly

Trennung bei Sophie Turner und Joe Jonas: Das ist passiert

Lange sah es so aus, als ob der Trennungsstreit zwischen der britischen Schauspielerin Sophie Turner und dem US-Sänger Joe Jonas vor Gericht landen würde. Eine Einigung schien nach einer kurzen, aber sehr öffentlichen Schlammschlacht nahezu aussichtslos.

Ein Foto aus guten Zeiten: Sophie Turner und Joe Jonas 2019 - dem Jahr ihrer Hochzeit. Bildrechte: dpa

Joe Jonas hatte am 1. September die Scheidung eingereicht. Dem Musiker nahe stehende Quellen behaupteten, Grund für die Trennung sei, dass Sophie Turner zu viel feiere und mit den gemeinsamen Töchtern überfordert sei.



Sie wiederum warf ihm vor, dass er die gemeinsamen Kinder unrechtmäßig in New York festhalte.



Bitter: In Gerichtsdokumenten, die u.a. der Deutschen Presseagentur vorliegen, schreibt Sophie Turner, dass sie "aus den Medien" erfahren hätte, dass Jonas die Scheidung eingereicht habe.



Dass es nun so schnell zu einer vorläufigen Einigung gekommen ist, dürfte vor allem dem Kindeswohl zugute kommen.