Mimi Fiedler und Otto Steiner haben etwa eineinhalb Jahre nach ihrer Trennung endgültig einen Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen. Wie das Team von Mimi Fiedler BRISANT am Freitag bestätigte, erfolgte die Scheidung am Donnerstag (06.03.) vor dem Amtsgericht München.

Der Termin soll friedlich verlaufen sein, und es gibt keine Anzeichen von "bösem Blut" zwischen der Schauspielerin und dem Produzenten, wie die " Bild "-Zeitung berichtet. Mimi Fiedler wird mit den Worten zitiert, sie habe sehr um ihre Ehe getrauert, obwohl sie sie beendet habe: "Umso dankbarer bin ich, wie leicht sich mein Herz heute anfühlt." Auch Otto Steiner bestätigt, dass beide "in Frieden auseinander gegangen" seien.

Zu den Gründen für die Trennung hatte sich Mimi Fiedler bereits im November 2023 nach rund vier Jahren Ehe und kurz nach der Trennung geäußert. In einem Instagram-Post erklärte sie, dass Otto "meine Seelenliebe und mein Steuermann" war, aber sie sah, dass sie auf einen Eisberg zusteuerten. Als klar war, dass die Richtung nicht mehr veränderbar sei, habe sie sich für das "Rettungsboot" entschieden, so die 49-Jährige. Sie betonte aber auch: "Ich bereue nichts und würde alles genau so noch mal machen."