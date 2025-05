Die Plätze 7A und 7B werden für Schauspielerin Margarita Broich und ihren Ehemann Dirk Schmalenbach immer magisch bleiben. Denn in einem Flugzeug haben sie sich kennengelernt.



Dirk Schmalenbach saß auf 7A, Margarita Broich stolperte über Taschen in Richtung 7B. So kamen die beiden ins Gespräch.

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Es wäre so schön, wenn mich nochmals was aus der Kurve tragen würde und ich so bisschen die Kontrolle verliere, und dann kamst Du, und dann hast Du mich aus der Kurve geworfen. Margarita Broich über ihren Ehemann Dirk Schmalenbach BRISANT

Hochzeit in Zeiten von Corona

Die etwas chaotische Schauspielerin und der strukturierte Rechtsanwalt, das passte von Anfang an gut, Schmetterlinge im Bauch inklusive. Ihr zu Hause sind Sylt und Berlin.



Auf der Nordseeinsel haben sie auch geheiratet, mitten in der Corona-Pandemie. Aber das war ihnen egal, so konnten sie den Augenblick besser genießen, sagen sie. Für Margarita Broich war es das erste Mal mit 60 Jahren, und geheiratet wurde in Weiß, wie sie ganz emotional erzählt.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Er hat gefragt und ich habe "Ja" gesagt. Alleine wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Es war die schönste Hochzeit, die man haben kann. Margarita Broich BRISANT

Beide haben Kinder und wollen keine Träume aufschieben