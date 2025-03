Long-Distance bedeutet bei Leni und Ari: Ihre Herzen flogen zwischen New York und Los Angeles hin und her. Summa summarum lagen zwischenzeitlich also rund 4.000 Kilometer und fünf Flugstunden zwischen den beiden Turteltäubchen. Inzwischen lebt das Paar zusammen. Doch wenn Leni nicht gerade in New York Innenarchitektur studiert, jettet sie als Model um die Welt. Ganz schön anstrengend, aber Leni weiß damit umzugehen.