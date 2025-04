"Power-Couple" wäre bei diesen beiden wahrscheinlich noch eine Untertreibung - so gut sind Karl-Theodor ("KT") zu Guttenberg (53) und Katherina Reiche (51) vernetzt, so erfolgreich sind sie:



Er ist ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, ehemaliger Verteidigungsminister, entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht, ist heute Berater und Autor, skandalgestählt (Plagiats-Affäre um seine Doktorarbeit 2011) und seit 2023 von Ehefrau Stephanie getrennt, mit der er zwei Töchter hat.



Sie ist die designierte Bundeswirtschaftsministerin, Diplom-Chemikerin, seit 1998 im Bundestag, war von 2005 bis 2009 stellvertretende Chefin der Unionsfraktion - und hat ebenso wie ihr Partner bereits Erfahrung in der freien Wirtschaft: Zuletzt war sie Vorstandsvorsitzende von Westenergie. Katherina Reiche hat drei Kinder.