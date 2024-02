Gut gelaunt begrüßt Geburtstagskind Dieter Bohlen an seinem Ehrentag Fans und Freunde: Vor einer großen "70" aus goldenen Luftballons steht der Poptitan in seinem Hotelzimmer und freut sich so richtig auf diesen ganz besonderen Tag und sein Konzert am Potsdamer Platz! Da kommen viele Fans und natürlich auch prominente Freunde und Kollegen:



"Ich hab ganz tolle Gäste: Pietro Lombardi, Sylvie Meis, Frauke Ludowig, Alexander Klaws, Bruce Darnell", erzählt er strahlend seiner Carina, die das Ganze für Instagram mit dem Handy filmt. Das wird bestimmt ein rauschendes Fest.