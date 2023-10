Gleich zweimal hat Chris Evans "Ja" zu seiner Frau Alba Baptista gesagt! Wie "US-Weekly" und das "People Magazine" berichten, hat sich der Avengers-Star bei der Comic Con in New York dazu hinreißen lassen, zum ersten Mal über seine heimliche Hochzeit zu sprechen.

Beide Hochzeitszeremonien mit der portugiesischen Schauspielerin seien "wunderbar und wunderschön" gewesen, so der 42-Jährige. Wie der Schauspieler weiter erklärt, habe eine Hochzeit in Portugal stattgefunden, die andere in einem Privathaus in Cape Cod, Massachusetts.

Es war wirklich, wirklich großartig. Wir hatten sozusagen zwei Zeremonien. Wir hatten eine an der Ostküste und eine in Portugal.

Dass Chris Evans nun unter die Ehemänner gegangen ist, soll nicht nur alle Welt hören - sondern auch sehen. Bei der Comic Con in New York zeigte sich der Schauspieler zum ersten Mal seit seiner Hochzeit in der Öffentlichkeit. Besonders auffällig ist dabei der goldene Ehering an seiner Hand.



Chris Evans kann seine Freude über die Ehe offensichtlich nicht mehr zurückhalten und teilt sein Liebesglück nun mit der ganzen Welt. Und das, obwohl noch vor einem Monat Stars wie Chris Hemsworth oder Scarlett Johansson bei der Hochzeit eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen mussten, wie "US Weekly" damals berichtete.