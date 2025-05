Die zwei großen die Probleme, die fast jede Single-Mama kennt, wenn es um das Thema Dating geht: Wie soll man das (zeitlich) schaffen? Und was würden die Kinder zu einem neuen Partner sagen?



Bei Familie Würdig jedenfalls sieht die Lösung so aus: Die Kinder helfen beim Daten. Vor allem der elfjährige Sohn packt mit an. "Das geht sogar so weit, dass mein Sohn in meiner Dating-App mit Männern für mich geschrieben hat. Er hat sich den Männern auch als mein Sohn vorgestellt", erzählt die Moderatorin im Interview mit der BILD.