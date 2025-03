Bisher hat Rapstar Capital Bra sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso bedeutsamer sind die Aussagen in seiner Instagram-Story vom 24. März. Darin äußert sich der 30-Jährige zu den Gerüchten, er habe sich von seiner Frau getrennt. Capital Bra sagt: "Das geht eigentlich keinen etwas an (...), aber es ist so. Ich habe mich (...) getrennt."



Gründe für die Trennung nennt er nicht in der Story. Er wolle aber, dass jetzt keine "große Welle" um das Ehe-Aus gemacht werde. "Zerreißt euch nicht das Maul darüber", sagt Capital Bra.