Mit dem Thema Sex geht Camila Cabello ganz offen um. Erst kürzlich hat sie im Podcast "Call her Daddy" verraten, um welche Uhrzeit sie am liebsten Sex hat oder welche Position sie im Bett bevorzugt.



Doch damit nicht genug. In einer neuen Folge des Podcasts "Armchair Expert" verriet sie, dass sie erst mit 20 ihre erste Beziehung hatte und auch erst dann ihre Jungfräulichkeit verloren hat.