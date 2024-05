Dass Boris Becker und Lilian dieses Jahr überhaupt an der Côte d’Azur weilen, war für Fotografen und Journalisten eine große Überraschung. Ihr Auftritt? Wahrlich filmreif.



Zur Cannes-Premiere des Dokumentarfilms "Nasty - Mehr als nur Tennis" schwebte Lilian in einer transparenten, bestickten Glam-Robe über den roten Teppich. Die Haare in Wasserwellen gelegt, das Make-up dramatisch. Doch der Look rückte in den Hintergrund, so sehr funkelte ihr Verlobungsring im klassischen Marquise-Schliff.