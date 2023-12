"Ich hatte keine Ahnung, dass die Leute das nicht wissen." Mit diesen Worten bestätigt die 21-jährige Sängerin Billie Eilish auf einer Veranstaltung des Magazins "Variety", dass sie Frauen liebt. Eigentlich wollte sie daraus keine große Sache machen. Billie Eilish ist einer der größten Popsängerinnen ihrer Zeit und eines ihrer Erfolgsrezepte: Seit ihrem ersten Hit "Ocean Eyes", den sie mit 13 Jahren veröffentlichte, spielt sie mit queerer Ästhetik. Das erste Mal öffentlich über ihre Queerness gesprochen hat sie aber erst jetzt, in einem Interview in der November-Ausgabe von "Variety" . Darin sprach sie über den öffentlichen Druck, den sie spüre, weiblich zu sein und ihre Beziehungen und Sexualität der Öffentlichkeit preiszugeben. "Eine Frau zu sein ist ein echter Krieg, und das für immer," sagte sie dem Magazin und fügte hinzu: "Das ist wirklich unfair".

Sie habe lange geglaubt, dass andere Frauen sie nicht mögen würden, sagte sie in dem Interview: "Ich habe mich nie so gefühlt, als könne ich gut zu anderen Mädchen Beziehungen aufbauen. Ich liebe sie so sehr", und outete sich dabei unabsichtlich als queer.