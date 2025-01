Überraschende Selbstkritik: Microsoft-Gründer Bill Gates gibt in seiner Autobiografie eigene Fehler zu und formuliert deutlich, wo er im Rückblick den größten Fehler seines Lebens sieht. "Ganz oben auf der Liste" steht dabei für ihn die schwierige Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Melinda .

"Die Scheidungssache war für mich und Melinda mindestens zwei Jahre lang unglücklich", sagt der 69-Jährige rückblickend, auch wenn er inzwischen wieder "fröhlicher" geworden sei. Vielleicht auch wegen einer neuen Liebe? Mit der Technologie-Expertin Paula Hurd hat er seit 2023 eine neue Partnerin an seiner Seite. Auch sie hatte sich bereits mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Mark Hurd für wohltätige Zwecke stark gemacht - etwas, das sie mit Bill Gates verbindet.

Im Interview mit der britischen Times geht der US-Milliardär sogar noch weiter mit der Selbstkritik und sieht auch seine Rolle als Vater und verlässlicher Partner im Erziehungsalltag mit Melinda in einem anderen Licht: "Ich verbrachte zwar mehr Zeit mit den Kindern als mein Vater, aber das Verhältnis war immer noch 10:1, wobei Melinda die meisten Dinge für die Kinder erledigte."

Melinda French Gates hatte sich bereits 2024 über die Trennung geäußert: So sagte sie dem "Time Magazine", dass die Scheidung zwar "hart" und "schmerzhaft" gewesen sei, aber mit der Zeit auch "wunderbare" neue Möglichkeiten mit sich gebracht habe.



Bereit für Dating? "Natürlich", kam die prompte Antwort im Interview. Diese offene Haltung scheint sich ausgezahlt zu haben: Ende 2024 wurde Bill Gates' Ex-Frau händchenhaltend mit Unternehmer Philip Vaughn in New York gesichtet ...