Es hatte sich angedeutet: Gemeinsam trat das Paar schon seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Ende Mai sagte Jennifer Lopez ihre für den Sommer geplante US-Tournee ab - mit der Begründung, sie brauche "eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", hieß es in einem Newsletter der Musikerin. Das gemeinsame Haus steht zum Verkauf. Ben Affleck verbrachte viel Zeit mit seinen Kindern aus der Ehe mit Jennifer Garner . Dennoch wurden beide zwar jeweils allein, aber weiterhin mit Ehering, gesichtet. Vielleicht nur eine Auszeit? Nun ist klar: Es ist aus.



Jetzt die Trennung: Jlo lässt sich scheiden. Nach übereinstimmenden Medienberichten reichte sie den Scheidungsantrag am Dienstag (20. August) beim Gericht in Los Angeles ein.



Trauriges Detail: Exakt zwei Jahre zuvor - am 20. August 2022 - hatten die beiden ihre große Hochzeit gefeiert. Damals standen alle Zeichen auf Liebe.



Als Datum für die Trennung gibt Lopez den 26. April an, wie "Variety" und "TMZ.com" unter Berufung auf die Dokumente berichten.