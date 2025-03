Seit mehr als fünf Wochen liegt Papst Franziskus wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Nun will sich das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag (23.03.) erstmals wieder der Öffentlichkeit zeigen. Nach dem traditionellen Angelus-Gebet wolle er sich zu einem Gruß und Segen aus der Gemelli-Klinik in Rom zeigen, teilte der Vatikan mit.



Zuletzt hatte der Vatikan schon ein aktuelles Foto des 88-Jährigen veröffentlicht. Es zeigt den Papst schräg von hinten in einem Rollstuhl sitzend. Er trägt ein weißes Gewand, einen purpurroten Schal und sitzt vor einem schlichten Altar mit einem Kruzifix an der Wand.