Leichte Entwarnung? Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht verbracht. Der 88-Jährige habe sich "gut erholt" und sei um kurz nach 08:00 Uhr aufgewacht, teilte der Vatikan am Mittwoch (05.03.) mit. Am Montag (03.03.) hatte der Papst nach Angaben des Heiligen Stuhls "zwei Anfälle akuter Ateminsuffizienz" erlitten. Diese seien durch eine "erhebliche Schleimansammlung" in den Bronchien und eine daraus resultierende Verkrampfung hervorgerufen worden. Laut Vatikan wurden zwei Bronchoskopien vorgenommen, um "Sekret abzusaugen". In einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung des Heiligen Stuhls hieß es, der Zustand des Papstes sei "stabil". In der Nacht musste er jedoch eine Sauerstoffmaske tragen.

Am Sonntag (02.03.) hatte er sein traditionelles sonntägliches Grußwort zum dritten Mal in Folge nur schriftlich an seine Anhänger richten können.



Er danke Gott dafür, dass er ihm die Gelegenheit gebe "im Körper und im Geist die Lage so vieler kranker und leidender Menschen zu teilen", hieß es in der Botschaft des Papstes.



Zugleich dankte er den Ärzten und dem medizinischen Personal in der Gemelli-Klinik sowie allen Gläubigen rund um den Erdball, die für ihn beten. "Ich spüre eure Zuneigung und eure Nähe und fühle mich in diesem besonderen Augenblick vom gesamten Volk Gottes 'getragen' und unterstützt."