Längster Krankenhaus-Aufenthalt

Der gebürtige Argentinier liegt seit Mitte des Monats im Gemelli-Krankenhaus in Rom - so lange wie noch nie während seines Pontifikats.



Franziskus leidet an einer schweren Lungenentzündung mit verschiedenen Erregern, die beide Lungenflügel befallen hat. Auf die Frage, ob der 88-Jährige die Erkrankung überstehen werde, sagte der leitende Arzt Sergio Alfieri noch am vergangenen Freitag (21.02.): "Beide Türen sind offen."



Die Ärzte haben dem Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken strikte Ruhe verordnet. Trotzdem empfing Franziskus im streng abgeschirmten zehnten Stock der Universitätsklinik zuletzt auch Besuch. Das sollte wohl unterstreichen, dass die Arbeit weitergeht.

Rücktritt dementiert

Auch Rücktrittsgerüchte um Papst Franziskus werden nach wie vor zurückgewiesen. So ist Kardinal Jean-Claude Hollerich, ein Vertrauter des schwer kranken Papstes, Spekulationen über ein bevorstehendes Konklave zur Wahl eines neuen Katholiken-Oberhauptes entgegengetreten.



"Es ist schrecklich, dass Priester, Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute über das Konklave nachdenken und bereits daran arbeiten, während der Papst noch lebt", sagte der Luxemburger der italienischen Zeitung "La Stampa".



Der Papst selbst habe immer wieder gesagt, er wolle keine Berechnungen oder Spekulationen, solange er lebt und sein Amt ausübt.

Infektion durch mehrere Erreger

Mit schwerem Husten und Atemwegsbeschwerden wurde Papst Franziskus am 14. Februar ins Krankenhaus eingeliefert.



Das Krankheitsbild sei komplex: Der Papst leide an einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion, was die Behandlung erschwere. Ursprünglich wurde der Pontifex wegen einer Bronchitis behandelt. Die Therapie musste mehrfach angepasst werden.

Was ist eine polymikrobielle Atemwegserkrankung? Sie wird durch eine Kombination verschiedener Krankheitserreger ausgelöst - darunter Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Meist tritt sie auf, wenn bereits eine Schwächung des Immunsystems oder eine bestehende Infektion vorliegt. Die Behandlung ist herausfordernd, da Antibiotika oder andere Medikamente nicht immer ausreichen. Der Körper muss aktiv zur Genesung beitragen, was besonders bei älteren Menschen schwierig sein kann.

Gebete für den kranken Papst

Italiens Bischofskonferenz hat die Gläubigen des Landes aufgerufen, für Franziskus "in diesem Moment des Leidens" zu beten. Aus der ganzen Welt senden Menschen Genesungswünsche an den 88-Jährigen. Auch in seiner Heimat Argentinien wird für den Pontifex gebetet.