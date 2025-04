Alle lebenden Formel-1-Weltmeister beteiligten sich an dieser Aktion - aus diesem Grund soll die Teilnahme für Corinna Schumacher so wichtig gewesen sein, schreibt die Bild-Zeitung dazu.

Unter dem Exklusiv-Artikel der britischen Zeitung finden sich zahlreiche Kommentare zu der Aktion - auch solche, die die Teilnahme von "Schumi" an dieser Aktion befremdlich finden:



"Dann hat also seine Frau unterschrieben", schreibt ein Leser.



"Also ist es eine gefälschte Unterschrift", urteilt ein anderer.