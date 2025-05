Mit dem Song "Steh auf" haben Moderator Daniel Aminati und seine Frau Patrice die Fernsehzuschauer in der "Beatrice Egli Show" am 8. April tief berührt. Ein Mutmacher-Song mit traurigem Hintergrund: Patrice Aminati hat Krebs, unheilbar, Stand heute. Aber sie resigniert nicht, sondern kämpft, erzählt sie im BRISANT-Interview auf der Krebs-Convention "YES!CON" in Berlin: