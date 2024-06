Man kennt ihn als erfolgreichen Popstar auf der Bühne - nun hat Kevin Jonas (36) für seine zahlreichen Follower ein Krankenhaus-Video veröffentlicht, in dem er einen Leberfleck am Haaransatz zeigt: "Heute wird mir ein Basalzellkarzinom vom Kopf entfernt", erzählt er in dem kurzen Clip. "Das ist tatsächlich ein kleiner Hautkrebs-Kerl, der zu wachsen begonnen hat."



Auch nach der OP und im Auto auf dem Weg nach Hause teilt Jonas Infos zu dem Eingriff. Dabei scheint der Musiker und Schauspieler vor allem die Sorge um seine Fans und knapp 5 Millionen Instagram-Follower im Blick zu haben: "Geht sicher, dass ihr euch diese Leberflecken untersuchen lasst, Leute", warnt er seine Community: