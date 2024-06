Jürgen Vogel gibt nur selten Einblicke in sein Privatleben. Umso erstaunlicher, wie offen der Schauspieler jetzt in der "NDR Talk Show" über die vielen Schicksalsschläge in seiner Familie spricht.

Sein charakteristisches Lachen ist aus der deutschen Fernseh- und Filmszene nicht mehr wegzudenken. Dabei war sein Leben "gepflastert mit Krankheit und Tod", wie Jürgen Vogel im Gespräch mit Barbara Schöneberger verriet.



Der Schauspieler kennt Menschen, "die ums Überleben gekämpft haben". Manche hätten es geschafft, andere nicht. "Man hat da jahrelang mitgekämpft."



Besonders nahe gehen ihm Schicksalsschläge in der eigenen Familie: Mehrere Verwandte sind an Krebs erkrankt. Die Diagnose zieht sich wie ein roter Faden durch Jürgen Vogels Leben. "Ich habe drei Schwestern, die alle Krebs hatten und haben. Irgendwie hat es unsere Familie ganz schön krass erwischt", so der 56-Jährige in der "NDR Talk Show".