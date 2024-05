Annika Kärsten-Hoenig, die den Beruf der Krankenschwester erlernt hat, ist von der Anteilnahme überwältigt: "Menschen spenden für ihn, denken an ihn, sie senden ihm Kraft, beten für ihn und zünden eine Kerze an. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin. Und ich habe dadurch das Gefühl, ich bin nicht allein." Heinz werde kämpfen, für die Kinder, für sie und für seine Fans, so Annika Kärsten-Hoenig auf Instagram.

Kollegen geschockt von der Nachricht - Premiere soll stattfinden

Heinz Hoenig steckte gerade mitten in den Proben für das Musical "Ein bisschen Frieden" am Deutschen Theater in München. Nach seiner schweren Erkrankung liegt laut Produzent Ralph Siegel ein Schatten über der Premiere des Musicals in München am 9. Mai.



Simone Ballack steht erstmals auf der Bühne und hätte mit Heinz Hoenig gespielt. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Da war keiner drauf vorbereitet, und es geht ihm tatsächlich auch sehr schlecht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das trotzdem alles über die Bühne kriegen."



Die Premiere soll wie geplant stattfinden - auch ohne Hoenig. "Die Situation tut uns wahnsinnig leid, das ist natürlich ein Drama für ihn. Da kann man nur hoffen und beten", sagt Siegel.

Für Hoenig wird nun erst einmal Schauspiel-Kollege Alexander Kerbst übernehmen.

Bildrechte: imago images/APress

Durchbruch mit dem Film "Das Boot"