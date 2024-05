Hoenig steckte gerade mitten in den Proben für das Musical "Ein bisschen Frieden" am Deutschen Theater in München. In der kommenden Woche sollte Premiere sein.



Simone Ballack hätte mit Hoenig auf der Bühne gestanden. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Da war keiner drauf vorbereitet und es geht ihm tatsächlich auch sehr schlecht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das trotzdem alles über die Bühne kriegen."



Ob die Premiere auch ohne Hoenig stattfinden könne, ist derzeit noch unklar. Nun übernehme erstmal ein Kollege seine Rolle, so Ballack weiter.