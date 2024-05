Was war passiert? Offenbar musste Hoenig am Dienstag (30.4.) ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er am Herzen notoperiert und bekam einen sogenannten Stent gesetzt.



RTL berichtet, mit Verweis auf Quellen in Hoenigs Umfeld, dass es Probleme mit dem Krankenhaus gibt, weil Hoenig nicht krankenversichert sei. Offenbar ist unklar, wie die anstehende OP bezahlt werden soll.



Hoenigs Management "Siegelring" hat nun eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für die OP zu decken.



Ob und wann die OP durchgeführt werden kann scheint zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die "Bild"-Zeitung berichtet am Samstag (04.05.), dass Hoenig aktuell zu schwach für die lebenswichtige Operation sei und dass sie verschoben wurde.