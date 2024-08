Mit professioneller Hilfe habe Jaehn erkannt, dass "ich zu verletzlich bin, um aufzutreten", heißt es in dem Post, der einen Tag vor dem 30. Geburtstag (28. August 2024) veröffentlicht wurde.



"Es tut mir leid, euch im Stich zu lassen, aber ich muss bis auf weiteres alle Auftritte absagen", so Jaehn. Körper und Geist hätten "Warnsignale gesendet", auf die Jaehn nun höre. Es sei Zeit, sich auszuruhen und zu heilen. Ein gebrochenes, rotes Herz stand daneben. Die nächsten Auftritte waren für September im Heidepark Soltau, auf Ibiza und in Frankfurt am Main geplant.