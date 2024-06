Bildrechte: IMAGO / HMB-Media

Interview Beatrice Egli: Klare Worte zu Beziehungsstatus und Body Positivity

Hauptinhalt

19. Juni 2024, 14:07 Uhr

Im BRISANT-Interview am Rande ihres ausverkauften Konzerts in Düsseldorf strahlt Beatrice Egli Selbstbewusstsein aus – und verrät, was sie an ihren Fans am meisten liebt, was eigentlich hinter dem gemeinsamen Video mit Florian Silbereisen steckt und was sie von Diversität hält.