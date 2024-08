Im Interview mit RTL erinnert sich Collien Ulmen-Fernandes an die vielleicht schlimmste Zeit ihres Lebens zurück. Vor rund 20 Jahren war sie eines der Aushängeschilder des Musiksenders VIVA. Täglich gab sie vor der Kamera das hippe Girlie. Immer gut gelaunt, vital, voller Power. Dabei ging es ihr gesundheitlich so schlecht wie nie zuvor. Von einem Tag auf den anderen ging nichts mehr.

Für Collien begann eine wahre Odyssee. Wochenlang lief sie von Arzt zu Arzt auf der Suche nach Heilung. Letzten Endes musste die damals Anfang 20-Jährige an den Beinen operiert werden, war sogar eine zeitlang auf Rollstuhl und Krücken angewiesen, wie sie auch im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet. "Ich wurde am Bein operiert und war dann eine Zeit lang auf Krücken unterwegs und konnte ein Bein nicht belasten."

Woran sie genau litt, verriet Collien Ulmen-Fernandes weder im Podcast von Barbara Schöneberger noch im RTL-Interview. Doch so schlimm diese Zeit auch war, sie hat Colliens Blick für die eigene Gesundheit geschärft: "Diese Erfahrung sorgte dafür, dass ich großen Respekt habe vor dem, was da an Prozessen ineinandergreift in unserem Körper. Der Körper ist eine unfassbar komplexe Maschine und manchmal hakt es eben an der ein oder anderen Stelle."