Die Hoffnung nicht zu verlieren, ist wichtig, auch wenn es nicht immer leicht fällt. Erst Anfang März sprach Patrice Aminati in einem Interview mit der Zeitschrift " Gala " über ihren jüngsten gesundheitlichen Rückschlag. Demnach habe sich eine neue Metastase gebildet. "Ich habe mich an das Leben mit den Krebstherapien gewöhnt und es war auch klar, dass das auch wiederkommt", so die 29-Jährige, die nach Behandlungen schon einmal metastasenfrei war.

"Jetzt sind die Ärzte natürlich sehr vorsichtig geworden, kontrollieren sehr schnell, geben sehr schnell Bescheid", erzählt Patrice Aminati. Und weiter: "Ich werde (...) bestrahlt an der Stelle. Ich bekomme keine Chemos, es fallen nicht alle Haare aus, aber durch die Bestrahlung fallen punktuell Haare aus. Aber ich bin da absolut uneitel geworden. Alles, was mich am Leben hält und - wir haben eine kleine Tochter - was unsere Familie aufrechterhält, das mache ich natürlich klaglos."



Die Familie wohnt in der Nähe von Dresden. Ihre Tochter wurde 2022 geboren.