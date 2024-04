Das gigantische Interesse an dem Trailer weckt bei der Produktionsfirma Warner Bros. die Hoffnung, den Erfolg des Mega-Hits "Barbie" übertreffen zu können.



"Barbie" war mit Einnahmen von weltweit 1,4 Milliarden Dollar (1,3 Millionen Euro) der erfolgreichste Film des vergangenen Jahres. Der erste "Joker"-Film erzielte 2019 Einnahmen von etwas über einer Milliarde Dollar.



Die Online-Resonanz auf den aktuellen "Joker"-Trailer sei zumindest höher als jene beim ersten "Barbie"-Trailer, berichtet das Branchenmagazin "Variety".

Neuer Rekord?

"Variety" verweist allerdings auch darauf, dass die Abrufzahlen vermutlich durch die große Fangemeinde von Lady Gaga, die im Film mitspielt, befeuert wurden - allein auf Instagram hat sie 56,5 Millionen Follower.



So eindrucksvoll die Zahlen auch sind, vom Rekord für den meistgesehenen Trailer sind sie noch weit entfernt. Der Clip für den kommenden Marvel-Film "Deadpool & Wolverine" wurde in 24 Stunden 365 Millionen mal angesehen - allerdings wurde er auch im Werbeblock des Super Bowl 2024 gezeigt. Zuvor lag die Bestmarke bei "Spider-Man: No Way Home" bei 355 Millionen Klicks.

Darum geht es im neuen "Joker"-Film

Genaueres über den Inhalt des Films ist nicht bekannt, der Trailer liefert auch keine allzu großen Aufschlüsse. Es kursieren Gerüchte, dass es sich um eine Art Musical handeln soll.



Regisseur Todd Phillips sagte auf der CinemaCon in Las Vegas, es sei ein "Film, in dem Musik ein wesentliches Element ist". Dennoch bewege sich die Fortsetzung "nicht zu weit vom ersten Film" weg.



Auch im zweiten "Joker"-Film spielt Joaquin Phoenix den Titelheld Arthur Fleck alias Joker. Für diese Rolle holte der Schauspieler 2020 bereits den Oscar als bester Hauptdarsteller.



Der Joker sei in der Fortsetzung weiterhin "seltsam und unnahbar und distanziert und all das, aber er hat Musik in sich", was sich bereits in den Tanzszenen im ersten Film gezeigt habe.

Bildrechte: IMAGO/Capital Pictures