Den Sprung zum internationalen Superstar schaffte die Schauspielerin Angelina Jolie 2001 mit ihrer Rolle als Lara Croft in "Tomb Raider". Seit ihrer Kindheit steht sie vor der Kamera, nahm schon während der Schulzeit Schauspielunterricht. Doch es gab auch einen alternativen Plan, wie sie jetzt in einem Interview mit Late-Night-Moderator Jimmy Fallon erzählte.



Demnach wollte Jolie Bestatterin werden, wenn es mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte. In der Sendung bestätigte sie, dass sie neben ihrer Arbeit vor der Kamera eine Ausbildung zur Bestatterin absolviert habe. "Mein Großvater starb, und ich weiß noch, dass ich dachte, so sollten Beerdigungen nicht sein. Es sollte eine Feier des Lebens sein", erzählt die 49-Jährige, die sich vorgenommen hatte, Beerdigungen in Zukunft besser gestalten zu wollen.



Auch wenn es mit der Schauspielerei geklappt hat, scherzt sie, dass die Bestattung immer noch ihre "Ausweichkarriere" werden könnte.