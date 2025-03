Sie ist Miss Israel 2004, Wonder Woman, Gisele Yashar aus "The Fast and the Furious", Schneewittchens böse Stiefmutter - und jetzt holt sie auch noch Sterne vom Himmel. Zumindest einen: Gal Gadot erhält als erste israelische Schauspielerin einen Stern auf dem Hollywood "Walk of Fame". Es hätte IHR Tag werden sollen: "Wenn ein Mädchen aus einer Stadt in Israel einen Stern bekommt, dann ist alles möglich." Doch plötzlich zogen Wolken am Erfolgshimmel auf.