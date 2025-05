Seit Tagen wird der Popstar angeblich immer wieder in Berlin gesichtet. Mal beim Joggen, mal auf einem Leihfahrrad, mal auf Handy-Videos vom Potsdamer Platz oder in Berlin-Mitte. Die entscheidenden Fragen: Ist er es wirklich? Und wenn ja, was will der 31-Jährige in Berlin?

Die britische Zeitung "The Sun" glaubt den Grund für Harrys mutmaßliche Berlin-Sichtungen zu kennen. Offenbar will der Ex-"One Direction"-Sänger sein neues Studio-Album in der Stadt an der Spree aufnehmen - und zwar in den legendären Hansa-Tonstudios, die schon Musik-Größen wie David Bowie, U2 und Depeche Mode beherbergt haben.



Die Gerüchte um Harry Styles in Berlin werden auch hierzulande weiter befeuert. So will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass sich der Sänger eine Wohnung in Berlin zugelegt hat. Dem Bericht zufolge hat Harry Styles einige Freunde in der Stadt und hält sich einfach gerne dort auf. Ein offizielle Bestätigung gibt es dazu allerdings nicht.