Seit Ende vergangenen Jahres touren die beiden wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Hallen der insgesamt 22 Konzerte und das Publikum sind kleiner als früher, aber Roman sagt ganz klar, dass es etwas "sehr sehr Besonderes" sei.



Sein Bruder und er hätten sich schon "das ganze Jahr auf die Tour gefreut". Heiko ergänzt: "Ich habe schon festgestellt, dass das, was mich am meisten erfüllt und beseelt, der Grund ist, morgens aufzustehen, auf der Bühne zu stehen. Und diese eineinhalb Monate, die wir jetzt auf Tour sind: Ich will gar nicht, dass die Zeit endet."