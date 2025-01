Lana Del Rey hat keine Berührungsängste mit Country: Auch die großen Klassiker wie "Stand By Your Man" oder "Take Me Home, Country Roads" hat sie schon gecovert. Ihr neues Album "The Right Person Will Stay" soll ebenfalls in diese Richtung gehen. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden. Das Album erscheint erst am 21. Mai.