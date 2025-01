Dieser Hit war der Startschuss für Turners Solo-Karriere: "What's Love Got to Do with It" war die zweite Singleauskopplung aus ihrem Album "Private Dancer". Drei Wochen lang hielt sich der Song auf Platz eins der US-Charts und verhalf der Sängerin zu drei weiteren Grammy Awards. Das Musikvideo zum Song wurde bei den MTV Video Music Awards 1985 als "Best Female Video" ausgezeichnet.



Kein Wunder, dass der Song später als Soundtrack für die Filmbiografie "Tina - What's Love Got to Do with It?" genutzt wurde.