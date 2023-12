Zusammen mit dem Rundfunkchor überraschte Grönemeyer auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei mit einem Flashmob und sang seinen neuesten Song "Kaltes Berlin". Ein Lied über eine scheinbar kalte Stadt, in der sich trotz allem Hoffnung und Empathie verbergen.



Das hat den Besuchern so gut gefallen, dass Grönemeyer und der Chor denselben Song einfach noch ein zweites Mal spielten.