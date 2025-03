So stolz auf dich, mein schöner Henry! Dein erstes Cover - was für ein unglaublicher Meilenstein! Zuzusehen, wie du zu dem wunderbaren jungen Mann wirst, der du heute bist, erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Die Welt fängt gerade erst an zu sehen, was ich schon immer gewusst habe - du bist für Großes bestimmt!

Heidi Klum Instagram