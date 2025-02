Wo andere mit Mitte 80 schon den Nachlass geregelt und alle anderen Vorbereitungen getroffen haben, geht Heino mit dem Thema "Tod" ganz entspannt um. Er denke gar nicht daran, weil der Tod noch sehr weit weg sei. Auch Angst davor habe er nicht.



Heinos Plan: In rund 20 Jahren will er immer noch auf der Bühne stehen. Sein Vorbild? Johannes Heesters. "Weil der Johannes Heesters mit 104 auch noch auf der Bühne stand. Da will ich ihm nacheifern. Er konnte nicht mehr gut sehen, aber sonst ging es ihm gut", erzählt der Musiker im Interview. Und ihm selbst, scheint es auch gut zu gehen.



Besonders stolz ist er noch heute auf seine Stimme, die trotz seines Alters so geblieben sei, wie man sie kenne. Und dafür hat Heino eine ganz simple Erklärung: Er redet wenig.