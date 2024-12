Hollywood-Stars Stars wie Naomi Watts , Naomi Campbell oder Halle Berry und zahlreiche Expertinnen - auch in Deutschland - machen sich seit Jahren dafür stark, das Thema Wechseljahre aus der Tabuzone zu holen: Sie wünschen sich, dass Ärztinnen und Ärzte umfassend aufklären, dass Frauen wissen, an wen sie sich wenden können und auch, dass Missverständnisse rund um die Symptome der Wechseljahre baldmöglichst der Vergangenheit angehören.

Und nun kommt Heidi Klum mit Aussagen um die Ecke, durch die man den Eindruck gewinnen könnte, mit ärztlichen Check-Ups und guten Genen könnte frau den Wechseljahren und den Symptomen aus dem Weg gehen! Ist da was dran?



Naja. Dass Heidi Klum mit 51 Jahren noch nicht in den Wechseljahren ist, ist tatsächlich kaum zu glauben.



Vielleicht ist sie aber eben noch nicht in der "Menopause": Dieser Begriff bezeichnet nämlich nicht die Wechseljahre an sich, sondern den Zeitpunkt der letzten Regel.



Das kann durchaus sein. Die meisten Frauen haben zwischen 51 und 52 Jahren ihre letzte Regel - da liegt Heidi also noch im Schnitt.



Dass es ihr so gut geht - sie erzählt im Interview auch, dass sie viel Energie hat und sich fit fühlt - mag damit zusammenhängen, dass sie als Supermodel auf ihre Nährstoffe achtet, wahrscheinlich viel Sport treibt und auch ihre Mutter wenig unter Wechseljahresbeschwerden litt. Letzteres ist natürlich Glückssache.



Es gibt Frauen, die ohne Beschwerden durch die Wechseljahre kommen und Heidi Klum gehört wahrscheinlich dazu. Die Mehrzahl ist das allerdings nicht.