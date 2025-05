1. Fast wäre Guido Maria Kretschmer Arzt geworden

Mode oder Medizin? Guido Maria Kretschmer gehört eindeutig zum Team Mode, doch fast hätte es ihn in eine andere Richtung verschlagen. Nach seinem Abitur absolvierte er nämlich zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger und begann auf Wunsch seiner Eltern ein Medizinstudium. Nach zwei Semestern war allerdings schon Schluss, denn sein Herz schlug schon immer für Fashion. Stattdessen zog es ihn von seiner Heimatstadt Münster trotz holpriger Sprachkenntnisse nach Barcelona, wo er Modedesign studierte.

2. Dieser deutsche Superstar war sein erster Kunde

In den 1980er Jahren lebte Guido Maria Kretschmer eine Zeit lang auf Ibiza in einer alten Finca ohne Strom und Wasser. Dort schneiderte er auf seiner "Pfaff 260" erste Kreationen. Die Nähmaschine bekam er mit gerade mal neun Jahren von seiner Oma geschenkt.

Ich war sehr wild und offen. Braun gebrannt, lange Haare. Guido Maria Kretschmer Deutsche Presse-Agentur

Sein Geld verdiente er als Tänzer in Clubs, bis er auf dem Hippiemarkt Las Dalias an einem spartanisch aufgebauten Stand seine ersten selbst genähten Kleidungsstücke verkaufte. Dann nahm der Zufall seinen Lauf: Udo Lindenberg schlenderte eines Tages an seinem Stand vorbei und bestellte tatsächlich fünf Brokat-Jacken für seine Tournee - alle hergestellt mit Omas Nähmaschine. Der Beginn einer großen Karriere ...

Bildrechte: IMAGO / teutopress

3. Guido Maria Kretschmer räumt auf mit angestaubten Uniformen

In Barcelona eröffnete sich dem jungen Studenten eine ganz neue Moderichtung: Die deutsche Airline Hapag Lloyd suchte nach jemandem, der neue Uniformen für die Flugbegleiter designen sollte. Die Wahl fiel auf Zweitsemester-Student Guido Maria Kretschmer, der daraufhin sogar eine eigene Firma in der Heimat gründete. "Anfangs hatte ich nur drei Mitarbeiter, manchmal haben meine Eltern sogar geholfen, Knöpfe anzunähen."



Doch bei einem Auftrag blieb es nicht. Große Firmen klopften an seine Tür und weitere Aufträge für die Deutsche Bahn, TUI, Deutsche Telekom, Hotels und Fluglinien folgten. Erst später widmete er sich dann der Haute Couture.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

4. Darum nahm er die Erde aus den Gräbern seiner toten Hunde mit nach Hamburg