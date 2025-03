Die Schauspielerin soll in der vierten Staffel der Thriller-Serie "Dark Winds" eine wichtige Gastrolle spielen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline.com". Einzelheiten sind aber noch geheim.



Nur so viel sei verraten: Allein die Produzenten sind große Namen in Hollywood - "Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford sind mit an Bord. In der Serie geht es um zwei indigene Ermittler, die in den 1970er-Jahren im Südwesten der USA Verbrechen aufklären.